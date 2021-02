Napoli, Gattuso compatta i suoi: "La nostra forza è il gruppo, prendiamoci la finale"

IL MESSAGGIO

Sono state settimane turbolente, le ultime, in casa Napoli. Le pesanti cadute contro Verona e Genoa, unite a qualche critica di troppo e qualche dichiarazione sopra le righe, hanno minato il rapporto tra Gattuso e la società partenopea, che ha però deciso di confermargli la fiducia in vista di due appuntamenti chiave contro Atalanta e Juventus. Proprio in preparazione della semifinale di ritorno contro i bergamaschi, Ringhio ha voluto ricompattare e motivare i suoi, considerando anche le tante assenze: "La forza di un gruppo è sempre il gruppo, mai una sua parte", ha detto secondo la ricostruzione de Il Mattino. Getty Images

Contro gli uomini di Gasperini (ma sicuramente anche contro i bianconeri) il Napoli dovrà rinunciare ai due cardini della difesa: Manolas, k.o. per una distorsione, e Koulibaly, positivo al Covid-19. Rientrerà Fabian Ruiz, ma al di là degli aspetti tattici, alla squadra servirà una svolta dal punto di vista mentale: il messaggio di Gattuso ai suoi, secondo il quotidiano napoletano, è stato quello di non avvilirsi per le critiche, per la maledizione degli infortuni e per i palloni che non vanno in rete. Non serve scappare indietro, bisogna continuare a correre in avanti. Quel che conta, in questo momento, è solo strappare un biglietto per la finale.