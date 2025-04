Caso scommesse, Abodi all'Aic: "Maggior impegno per la formazione dei tesserati su diritti e doveri"

"Le critiche dell'Assocalciatori alle mie parole sul caso scommesse? Ho espresso un parere. Io sono sempre un po' refrattario ai giudizi assoluti. Non pensavo di riscuotere questo tipo di valutazione, anche se lo rispetto. Mi è stata fatta una domanda: 'Secondo lei chi scommette illecitamente può vestire la maglia della Nazionale?' E io ho risposto di no. Non per fare la morale, ma perché ritengo che la maglia della Nazionale sia l'espressione di un talento sportivo da un lato, ma anche di un comportamento esemplare". Così il ministro dello sport Andrea Abodi, ospite a 'Giù la maschera' su Rai Radiouno, che ha oggi incentrato la puntata sulla ludopatia nel calcio ma non solo, alla luce degli ultimi coinvolgimenti di giocatori come Nicolò Fagioli e Sandro Tonali in casi di scommesse. Abodi parlò di "intransigenza necessaria", si chiese se fosse opportuno che i calciatori coinvolti potessero indossare ancora la maglia azzurra, e per questo venne criticato dall'Assocalciatori. "Capisco che l'opinione di un ministro faccia rumore, ma non mi sembra di aver detto qualcosa di clamoroso. I giudizi sono stati un po' duri, questo me ne rendo conto.