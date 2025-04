Il Napoli dovrà far a meno di Alessandro Buongiorno in vista della sfida contro il Lecce, tuttavia potrebbe ritrovare una pedina importante. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport i partenopei potrebbero avere in campo André-Frank Zambo Anguissa, colpito sì duro contro il Torino, ma il quale non ha riportato complicazioni nel decorso successivo.