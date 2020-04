Napoli, Gattuso resta: intesa fino al 2021

L'INTESA

Gennaro Gattuso sotto il Vesuvio almeno fino al 30 giugno 2021. Il tecnico ex Milan a Napoli si trova benissimo e per questo ha deciso che non userà la clausola che gli consentiva di liberarsi a fine stagione. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il tecnico calabrese avrebbe potuto comunicare alla società l'addio entro il 30 aprile, sfruttando un'opzione presente nell'accordo firmato lo scorso autunno. Napoli, rivoluzione in attacco

Sono bastate le 15 partite nelle quali si è seduto sulla panchina che era stata del suo maestro Ancelotti per convincere le parti, che con ogni probabilità si erano già messe d'accordo nell'incontro andato in scena lo scorso 6 marzo con il presidente Aurelio De Laurentiis. La fiducia nel progetto è totale e una sua interruzione non è mai stata una possibilità concreta anche se, in linea teorica, il numero uno azzurro potrebbe ancora avvalersi di una clausola che gli consentirebbe di sollevare il tecnico dall'incarico entro l'8 giugno (pagando una penale).

Avanti con Gattuso quindi, che dal suo arrivo a Napoli è riuscito a ridare le giuste motivazioni al gruppo e a gennaio ha avallato la campagna acquisti condotta da Giuntoli, sostenendo gli arrivi di Demme, Lobotka e Politano e condividendo le operazioni che hanno portato agli acquisti di Rrahmani e Andrea Petagna.

