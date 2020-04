Maradona, la sua maglia benefica venduta all'asta per 55 mila euro

Si è chiusa con grandissimo successo l'asta benefica con la maglia di Maradona messa in palio da Ciro Ferrara con la sua Fondazione insieme a Fabio e Paolo Cannavaro per aiutare le famiglie bisognose di Napoli in questi mesi difficili in emergenza coronavirus. Diego gliela regalò in occasione di Italia-Argentina del giugno 1987, che segnò l'esordio in Nazionale di Ciro. Sulla piattaforma CharityStars.com, dove si è svolta la campagna 'Je sto vicino a te' con i cimeli di tanti calciatori, sono stati raccolti 80 mila euro, Ad aggiudicarsi il prezioso cimelio appartenuto al Pibe de oro è stato Andrea Cattoli, procuratore, che se l'è aggiudicata per 55 mila euro.