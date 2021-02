Napoli, Gattuso: "Abbiamo saputo soffrire, vittoria importante per il morale"

QUI NAPOLI

Il tecnico dopo la vittoria contro la Juventus: "Avessimo avuto sempre la rosa al completo sarebbe stata una stagione diversa"

Gennaro Gattuso rende onore all'avversario ma si gode un successo importantissimo per il morale del suo Napoli: "È stato un Napoli in grandissima difficoltà, con tante assenze, ma che ha fatto la partita che doveva - ha detto al termine del match con la Juve -. Abbiamo sofferto tanto, con grande spirito di squadra. La Juve sicuramente meritava qualcosa in più, ma i ragazzi hanno saputo soffrire. È una grande vittoria, ci voleva per il morale, ora speriamo di recuperare tutti gli infortunati". Getty Images

Le assenze hanno giocato un ruolo chiave nella stagione dei partenopei: "Quest'anno non ho mai avuto a disposizione gli attaccanti e se siamo aggrappati alle posizioni che contano è merito di tutti. Sicuramente abbiamo perso dei punti per strada, abbiamo avuto prestazioni altalenanti e regalato alcune partite, ma dobbiamo anche analizzare tutto quello che abbiamo passato in termini di assenze".

A fine gara, grandi abbrracci di gruppo nei suoi confronti: "Non ho mai avuto dubbio sull'unità del gruppo, senza la loro fiducia avrei preso il mio beauty case e me ne sarei andato a casa. Loro ascoltano sempre quello che propongo, adesso andiamo avanti poi a fine stagione vediamo cosa succede".

Grande prestazione in particolare di Maksimovic e Rrahmani: "A Bergamo abbiamo preso due gol incredibili, oggi invece abbiamo lavorato molto bene. A Rrahmani ho dato pochissimo spazio, Maksimovic è in scadenza, vederli lavorare e giocare così con grande disponibilità fa piacere. Ultimamente avevamo commesso parecchi errori, ma ci stiamo lavorando".

Gattuso è poi tornato sulle recenti tensioni con la società: "Non è un messaggio per nessuno, a me va bene essere giudicato, ma non permetto a nessuno di attaccarmi a livelli personali. Se pensano che non sono adeguato non mi interessa, lo sopporto. Ma le bugie e le cose private non le sopporto, sono anche disposto ad andare sotto casa uno per uno. Comunque io ho sempre il massimo rispetto per chi mi paga".

In questa stagione il Napoli è stato più efficace con le big che con le piccole: "Mi sarebbe piaciuto giocarmi il campionato con tutti a disposizione, solo questo. Non so dove saremmo, ma con una squadra al completo potevamo davvero dire la nostra. Comunque ancora c'è tempo, faremo di tutto per tornare competitivi".

Infine una battuta sul suo nuovo look: "Il baffo? Ho avuto la brillante idea di farmi prestare il rasoio di Valerio Fiori, mi ha lasciato un buco sulla guancia destra e ho dovuto tagliare tutto. Mi sa che glielo avevano regalato nel 2003...".