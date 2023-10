Napoli, Garcia: "Milan? Questa squadra è diversa da quella di Spalletti"

VERSO NAPOLI-MILAN

Il tecnico azzurro in conferenza alla vigilia della sfida col Milan: "Nessuna gabbia per Leao, è un ottimo giocatore ma non è l’unico"

I fantasmi dello 0-4 dello scorso anno e dell'eliminazione dalla Champions League sono ancora presenti a Napoli, ma alla vigilia della sfida di domenica sera contro il Milan il tecnico degli azzurri, Rudi Garcia, prova a scacciarli con un pizzico di ironia: "Tanti dicono che il Napoli di quest'anno è diverso da quello dell'anno scorso quindi non possono essere le stesse partite col Milan...". "Giochiamo in casa contro un avversario diretto e abbiamo grande voglia di vincerla - ha aggiunto Garcia, che non pensa a nessun piano particolare per arginare Leao - È un ottimo giocatore, ma non c’è solo lui nel Milan. Dovremmo pensare anche ad un piano anti-Pulisic, anti-Giroud".

Come all'andata dei quarti dello scorso anno mancherà Osimhen, al suo posto sembra andare verso la conferma Raspadori: "Lui e Simeone sono entrambi importanti. Contento che Giacomo abbia segnato a Berlino. Cholito domani può essere importante. Devono essere pronti ad iniziare o ad entrare in corsa. Possono giocare anche insieme”.

Chi ci sarà di sicuro invece è Kvaratskhelia, che ha ritrovato lo spunto dopo un inizio difficile: "Kvicha ha ritrovato il gol contro l'Udinese e ora è tornato al suo livello. E quando è a quello può fare la differenza. I nostri esterni sono giocatori forti e decisivi".

LA CONFERENZA

Col Milan la partita verità? “La verità è sulle 13 gare disputate. Mi sembra più logico pensarla in questo modo. Giochiamo in casa contro un avversario diretto e abbiamo grande voglia di vincerla, siamo in una striscia interessante e i giocatori lo sanno: è solo vincendo due-tre partite di fila in campionato che miglioreremo ancora di più in classifica".

Sul rendimento in casa: “Bisogna migliorare il rendimento del Maradona. Siamo efficaci fuori casa, abbiamo sempre fatto risultati utili”.

Sulle statistiche stagionali: “Siamo primi in possesso palla, primi in corner, primi per tiri… la classifica dev’essere migliore. Dobbiamo migliorare nei tiri in porta. Stiamo migliorando su qualche aspetto. A Verona abbiamo preso una rete di troppo, ma a Berlino abbiamo terminato senza subire gol. Stiamo sulla buona strada, ma dobbiamo prendere di più la porta”.

Il Milan l'anno scorso è la squadra che più ha messo in difficoltà il Napoli. "Le due squadre sono diverse, la stagione è diversa, se rispondo con ironia... tanti dicono che il Napoli di quest'anno è diverso dall'anno scorso quindi non possono essere le stesse partite col Milan (sorride, ndr)"

Sulla lite del 2015 con Pioli: “Erano squadre differenti, è una storia vecchia. E’ un ottimo allenatore”.

Una gabbia per Leao? “È un ottimo giocatore, ma non c’è solo lui nel Milan. Dobbiamo pensare anche ad un piano anti-Pulisic, anti-Giroud”.

Sulle condizioni di Anguissa: “Cajuste a Verona è stato uno dei migliori in campo. Non si è ripetuto a Berlino, ma questo non significa che non abbia la mia fiducia. Poi Elmas ha fatto bene nel secondo tempo contro l’Union. Anguissa non può giocare 90 minuti. Se inizia, dovrà uscire. Dovrà riprendere il ritmo partita”.

Chi al posto di Osimhen? “Raspadori e Simeone sono entrambi importanti. Contento che Giacomo abbia segnato a Berlino. Cholito domani può essere importante. Devono essere pronti ad iniziare o ad entrare in corsa. Possono giocare anche insieme”.

Kvaratskhelia meglio con Mario Rui? “Non sono d’accordo che Kvara giochi bene con Mario Rui. Khvicha si è sbloccato con l’Udinese, ora però è tornato al suo livello. Non c’entrano altre cose. Mi aspetto da Politano e Kvaratskhelia che siano decisivi”.