Osimhen non torna a Napoli: permessi autorizzati da De Laurentiis

"MOTIVI PERSONALI"

Infortunato, l'attaccante ha il via libera del club per alcuni giorni di assenza per "motivi personali"

© Getty Images Victor Osimhen non è rientrato a Napoli dopo la gara di Champions degli azzurri contro l'Union Berlino. Dietro all'assenza del bomber nel quartier generale di Castel Volturno però non c'è alcun mistero. Secondo quanto riferito dal club, l'attaccante si è infatti "accordato col presidente De Laurentiis per alcuni giorni di permesso per motivi personali". Un breve periodo di riposo autorizzato per staccare la spina dal lungo percorso di recupero che sta affrontando. Infortunato a una coscia, Osimhen difficilmente dovrebbe riuscire a tornare in campo prima della fine di novembre per la partita contro l'Atalanta.

Dopo le fatiche di Champions, il Napoli ha ripreso i lavori a Castel Volturno in vista del big match contro il Milan. E alla dunata azzurra non ha preso parte Osimhen, nemmeno in infermeria per proseguire le terapie. Un'assenza giustificata a quanto pare. Stando a una nota del club, il bomber nigeriano ha avuto alcuni giorni di permesso autorizzati.

Ufficialmente si parla di "motivi personali" e la ricostruzione regge. Nei giorni scorsi, proprio mentre i compagni di squadra erano impegnati a Berlino, il giocatore era stato avvistato infatti su un volo diretto a Francoforte per raggiungere alcuni amici. Dettaglio che non era sfuggito ai tanti tifosi incrociati in aereo e in un primo momento aveva fatto scattare una sorta di allarme e alimentato dubbi e sospetti. Situazione subito rientrata e spiegata dall'ultimo comunicato del club di De Laurentiis.

IL REPORT DELL'ALLENAMENTO DEL NAPOLI

"Dopo il successo a Berlino in Champions League, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica allo Stadio Maradona per la decima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Anguissa ha svolto la prima parte di allenamento con la squadra e di seguito lavoro personalizzato. Assente Osimhen che si è accordato col Presidente De Laurentiis per alcuni giorni di permesso per motivi personali".