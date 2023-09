Napoli, Garcia: "Meritavamo il pari, ma non siamo stati precisi. Se non si vince non dobbiamo perdere"

qui napoli

Il tecnico dei campioni d'Italia tira le orecchie ai suoi dopo un secondo tempo poco lucido contro la Lazio

Luis Alberto e Kamada regolano il Napoli



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Napoli cade in casa alla terza giornata di Serie A contro la Lazio e il tecnico Rudi Garcia ai microfoni di Dazn non si è detto soddisfatto del risultato: "Meritavamo di essere avanti all'intervallo perché abbiamo fatto un primo tempo ottimo e un inizio di gara buono. Poi sull'unica uscita loro hanno fatto gol, 100% efficaci, poi abbiamo pareggiato presto e nel secondo tempo non siamo stati bravi sul palleggio. La Lazio ha meritato nel secondo tempo, ma nel complesso un pareggio sarebbe stato meglio. I ragazzi devono capire che quando non si può vincere, non si deve perdere".

"Sapevamo che con la Lazio serviva andare avanti anziché recuperare, i loro attaccanti sono veloci e ti esponi. Ma siamo stati poco aggressivi e poco fortunati in difesa, dobbiamo migliorare questa cosa perché non mi aspettavo questo secondo tempo" ha sottolineato Garcia.

Il tecnico degli azzurri ha poi ribadito: "Non abbiamo gestito bene, ma potevamo pareggiare e siamo stati poco precisi. Abbiamo tirato 22 volte, zero in porta nel secondo tempo. Così pareggiare è complicato. Bisogna accettare, ora c'è la sosta e speriamo di recuperare tutti. Non c'è tempo di lamentarsi, la maratona continua". Vedi anche napoli Serie A, Napoli-Lazio 1-2: Kamada regala i primi tre punti a Sarri

"Nel primo tempo siamo stati bravi a mettere pressione e a recuperare alti, ma potevamo fare meglio su alcune situazioni. Dobbiamo migliorare sul cinismo in area" ha proseguito.

Sull'uscita anticipata di Kvaratskhelia ha poi spiegato: "Cambio programmato, lui ha iniziato bene e poi si è spento perdendo dei palloni. È normale perché non aveva i 90' sulle gambe, ne avevamo parlato. Ma sono contento perché ha dimostrato che può fare la differenza".