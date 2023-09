Serie A, Bologna-Napoli 0-0: Osimhen tradisce Garcia, azzurri a -7 dall'Inter

BOLOGNA-NAPOLI 0-0

Il nigeriano sbaglia un rigore (calciato a lato) e frena ancora la corsa degli azzurri. Kvara continua a non segnare e anche il tecnico francese è in discussione

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Continua a non ingranare il Napoli, apparso sottotono anche nella 5a giornata di quella Serie A che aveva dominato nel 2022/23, vincendo con cinque turni d'anticipo. Contro il Bologna arriva uno scialbo 0-0, propiziato dall'errore dal dischetto di Osimhen, cui si aggiungono le scelte discutibili di Garcia: fischi al momento dell'uscita di Kvaratskhelia, mentre il nigeriano, anche lui sostituito, non gradisce e discute col tecnico, rimproverandogli di non aver osato le due punte.

LA PARTITA

Continuano le difficoltà del Napoli campione d'Italia, che viene fermato sullo 0-0 dal Bologna e assiste alla furia di Osimhen: l'attaccante, dopo aver sbagliato un rigore, discute con Rudi Garcia al momento del cambio. Colpiscono subito un palo i partenopei, col lancio di Raspadori e la conclusione di Osimhen che s'infrange sul montante al 6'. Questa chance resterà a lungo l'unica di primo tempo tatticamente bloccato, con le squadre incapaci di rendersi pericolose. Il Bologna perde Posch al 10' ed opta per un approccio difensivo e qualche contropiede, nel tentativo di sfruttare le assenze avversarie (out Rrahmani e Juan Jesus), il Napoli fa la gara ma non riesce a costruirsi delle reali occasioni fino al recupero: c'è ancora lo zampino di Raspadori, che sfiora la traversa con un tiro dal limite. Si va così al riposo sullo 0-0 ed entra in campo un Bologna trasformato, che alza il baricentro e si rende pericoloso con Ndoye, capace di far ammonire ben tre avversari.

Il Napoli reagisce con le accelerazioni di Kvaratskhelia, che impegna in più occasioni la difesa avversaria, mandando ko Lucumí, e prova a collegarsi con Osimhen. Proprio da un'azione costruita dalle due stelle nasce il tocco col polso di Calafiori, che porta al rigore sbagliato e calciato fuori dal nigeriano al 72'. Il Bologna si carica e sfiora subito la rete con Zirkzee, trovando la pronta risposta di Meret, poi Garcia effettua cambi sorprendenti. Out Kvaratskhelia nel suo momento migliore ed out Osimhen, che litiga col tecnico chiedendogli di giocare a due punte, prima di uscire per far subentrare Simeone. Il Napoli si spegne e si fa vedere solo su calcio piazzato con Politano, che spara alto, rischiando la beffa con un tocco di braccio di Anguissa al 95': un fuorigioco precedente evita il rigore in extremis per il Bologna. Finisce dunque 0-0 e il Napoli sale a otto punti, con uno spogliatoio e una tifoseria in subbuglio per le scelte di Rudi Garcia. Sei punti invece per il Bologna che, dopo la Juventus, ferma un'altra big.

LE PAGELLE

Kvaratskhelia 6.5 - Nel primo tempo sembra sottotono, ma nella ripresa si infiamma: tutte le azioni del Napoli passano dal suo piede, con la ricerca ossessiva di Osimhen e della porta. Provoca di fatto il rigore, poi viene inspiegabilmente sostituito nel suo momento migliore.

Osimhen 5.5 - Dopo una partita tutto sommato sufficiente, condanna il Napoli allo 0-0 con un rigore molle e completamente sbagliato, che si spegne a lato. Completa il tutto litigando con Rudi Garcia dopo il cambio.

Ndoye 6.5 - Accende il Bologna nella ripresa. La sua velocità e le sue corse a perdifiato fanno ammonire tre giocatori del Napoli. Viene sostituito (a sorpresa) dopo essersi fatto ammonire.

Calafiori 5 - Entra e rischia subito di fare la frittata: tocco malandrino col braccio e calcio di rigore. Per sua fortuna Osimhen sbaglia, ma la mezz'ora giocata (da difensore centrale) è da dimenticare.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski 6; Posch sv (10' De Silvestri 5.5), Beukema 5.5, Lucumí 6 (20' st Calafiori 5), Kristiansen 6; Aebischer 6, Freuler 6 (36' st El Azzouzi sv); Ndoye 6.5 (20' st Saelemaekers 5.5), Ferguson 6, Karlsson 5.5 (36' st Orsolini sv); Zirkzee 6. All. Thiago Motta. A disposizione: Ravaglia, Gasperini, Moro, Bonifazi, Corazza, Lykogiannis, van Hooijdonk, Fabbian, Urbanski.

NAPOLI (4-3-3) - Meret 6; Di Lorenzo 6, Østigård 5.5, Natan 6, Olivera 6 (1' st Mario Rui 5.5); Anguissa 6, Lobotka 6 (40' st Cajuste sv), Zielinski 5.5; Raspadori 6 (22' st Politano 5.5), Osimhen 5.5 (40' st Simeone sv), Kvaratskhelia 6.5 (32' st Elmas 5.5). All. Garcia. A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, Zerbin, Lindstrøm, Zanoli, Gaetano.

Arbitro: Ayroldi.

Ammoniti: Olivera (N), Aebischer (B), Lobotka (N), Kvaratskhelia (N), Ndoye (B), Skorupski (B), Politano (N), Freuler (B), Mario Rui (N).

Note: Osimhen calcia a lato un rigore al 27' st.

LE STATISTICHE

Il Napoli - otto punti in questo campionato (2V, 2N, 1P)- ha registrato il suo peggior rendimento dopo i primi cinque turni di Serie A dal 2015/16 (sei in quel caso).

il Napoli ha mancato la vittoria per tre gare di fila in Serie A (2N, 1P) per la prima volta da aprile 2022 (1N, 2P).

Il Bologna ha subito quattro gol in questo campionato; l’ultima volta che ha fatto meglio dopo le prime cinque giornate di Serie A è stato nel 2002/03 (tre).

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime sei trasferte in Serie A (4N, 1P), dopo che aveva vinto 13 delle 14 precedenti gare esterne di campionato (1P).

Victor Osimhen ha sbagliato il secondo dei cinque rigori calciati in Serie A (il precedente lo scorso maggio contro la Fiorentina).

Nel 2023 solo la Salernitana (13) ha pareggiato più match del Bologna (11) in Serie A.

Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata contro il Napoli in Serie A per la prima volta da maggio 2012 (2-0).

Il Bologna ha pareggiato due partite di fila 0-0 in Serie A per la prima volta da dicembre 2018 (contro Milan e Parma).

Il Bologna non ha effettuato alcuna conclusione nel corso del primo tempo di una partita di Serie A per la prima volta da maggio 2022 (contro il Sassuolo).

Lorenzo De Silvestri (420) ha superato Morgan De Sanctis (419) ed è diventato in solitaria il 50ª giocatore con più presenze nella storia della Serie A.

100ª panchina in Serie A per Rudi Garcia.

Bologna-Napoli è stata la partita con più cartellini gialli in questo campionato (nove).