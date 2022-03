Napoli, frattura alla seconda vertebra lombare per Meret. Insigne lavora a parte, si ferma Juan Jesus

VERSO VERONA-NAPOLI

Secondo infortunio stagionale alla schiena per il portiere. Spalletti potrebbe dover rinunciare anche a Insigne contro il Verona

Cattive notizie per il Napoli. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Alex Meret dopo che il portiere in allenamento ha subito la frattura della seconda vertebra lombare in quello che è il secondo infortunio alla schiena stagionale. Non solo, in vista della delicatissima trasferta di Verona contro l'Hellas, capitan Insigne ha lavorato a parte e resta in dubbio per il match del Bentegodi. Risentimento muscolare invece per Juan Jesus. Getty Images

"Alex Meret, in seguito agli accertamenti strumentali effettuati presso la clinica Pineta Grande - si legge nel comunicato pubblicato dal Napoli -, ha riportato una frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare. Il calciatore da domani inizierà il percorso riabilitativo".

Spalletti recupera Tuanzebe che ha svolto lavoro l’intera seduta in gruppo, mentre Malcuit ha svolto lavoro in palestra. Insigne ha svolto, in via preventiva, lavoro personalizzato in campo mentre Juan Jesus ha effettuato terapie per un risentimento alla coscia.