Lazio, Baroni: "Peccato, ma sono felice della prestazione. Vecino? Per me è un titolare"

L'allenatore della Lazio Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro la Juventus: "Il primo tempo è stato un po' contratto per tutte e due le squadre, purtroppo poi abbiamo commesso un errore su una palla ma la squadra non si è disunita. Abbiamo creato situazioni, facendo 29 cross per pareggiare. Peccato, se avessimo pareggiato prima avremmo anche potuto vincere. Sono contento della prestazione, la squadra c'è e ce la giochiamo fino in fondo. Stiamo facendo un percorso importante. La squadra quest'anno ha eguagliato le vittorie esterne, ci è mancata qualche vittoria in casa ma le prestazioni sono sempre state importante. Siamo addolorati, davanti ai nostri tifosi la squadra sente ma le prestazioni sono sempre importanti e dobbiamo arrivare in fondo assolutamente. Vecino per me è un titolare. Lavora da mediano come piace a me: ero convinto che la squadra, indipendentemente dalla superiorità numerica, quando alza il ritmo arriva tante volte e lui può trovare la soluzione per il gol".