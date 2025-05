Lecce, Giampaolo: "A Verona necessario avere equilibrio"

Il Lecce vola a Verona a giocarsi molte delle sue chance al tavolo della salvezza. La gara di domani pomeriggio al Bentegodi è, per gli uomini di Giampaolo, di certo la sfida chiave dell'intera stagione. E alla vigilia il tecnico può tirare un sospiro di sollievo, con il pieno recupero del suo bomber: "La squadra ha svolto una settimana buona di allenamenti ammette Giampaolo, stanno compreso Krstovic, che sarà disponibile per la gara di domani". Un problema in meno, con il pieno recupero anche di Rebic, assente nella gara della scorsa settimana: "Sta bene anche lui - prosegue l'allenatore, e ci sarà spazio per entrambi probabilmente. Importante dare il cento percento, e se entrambi stanno bene questo è un vantaggio per noi". Una gara complicata quella contro il Verona, e non solo per la posta in palio, che necessiterà di tutte le accortezze del caso: "Ogni partita è diversa in base alla caratura dell'avversario dice. L'Hellas, rispetto alle altre gare disputate, ha un altro tipo di caratteristiche e modi di stare in campo. Abbiamo lavorato per contrapporci al meglio, ma sarà necessario fare la partita giusta". Equilibrio sì, ma cercando di portare il risultato dalla parte giallorossa: "Per gran parte delle gare abbiamo fatto delle prestazioni dignitose, anche al cospetto di avversari migliori - precisa Giampaolo. Ne sono certo, anche se qualcosa ci è mancato, sconfitte di misura figlie di prestazioni che hanno permesso alla squadra di restare in equilibrio. La cosa fondamentale è garantire un buon livello di prestazione, stare dentro la partita, sfruttando quel dettaglio che spesso è risultato a noi sfavorevole". Il fattore ambientale potrebbe risultare decisivo. Solo un migliaio i tifosi giallorossi presenti al Bentegodi, complice l'apertura ai soli possessori di tessera del tifoso. Poi una sola onda gialloblu. Ma il tecnico taglia corto: "L'ambiente fa parte delle partite di calcio, è importante: ma sul terreno siamo undici contro undici".