Napoli, emergenza totale per Oporto: De Bruyne, Di Lorenzo e Olivera preoccupano Allegri

La lista, invece che accorciarsi, continua ad allungarsi a ogni partita: in casa Napoli la situazione infortunati è davvero preoccupante. Dalla partita persa contro la Juve escono altri due acciaccati. De Bruyne ha rimediato una distorsione alla caviglia e gli esami in programma daranno risposte più precise sull'entità del problema: la gara di Champions di merceoldì a Oporto è a forte rischio. Stesso discorso per capitan Di Lorenzo, uscito all’intervallo della gara dell'Allianz Stadium per un risentimento all’adduttore.



Prima del fischio d’inizio erano arrivati anche il forfait di Hojlund, messo ko dall'influenza e quello di Milinkovic-Savic, alle prese con un leggero affaticamento muscolare. E nel finale di gara si è fermato anche Olivera, sostituito da Beukema. Il difensore sudamericano, come rivelato da Dazn, ha mimato il gesto dello stiramento. Fuori anche Milinkovic-Savic, fermato da un lieve affaticamento muscolare: il portiere ha seguito la partita dalla tribuna. Per la gara di Champions Allegri sarà chiamato a fare ancora una volta la conta, con i nuovi infortunati che si aggiungono agli indisponibili Lobotka, Badiashile, Spinazzola, Neres e Alisson Santos. Se nessuno degli acciaccati dovesse recuperare, il tecnico azzurro avrebbe a disposizione appena 13-14 giocatori di cui due portieri.