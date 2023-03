Napoli, Elmas: "Capelli azzurri in caso di scudetto? Vedremo, magari tutta la squadra..."

© Getty Images

Il Napoli è ormai in fuga per lo scudetto ed Eljif Elmas si lascia scappare una mezza promessa in caso di successo. "Capelli azzurri? Non lo so, vediamo, magari tutta la squadra...", ha spiegato il centrocampista commentando le voci relative a un possibile cambio di look dei giocatori per celebrare l'impresa. "Abbiamo un forte vantaggio, ma ci sono ancora tante gare da giocare e dobbiamo pensare partita per partita, giocando il nostro calcio - ha aggiunto -. Abbiamo fatto già una cosa bellissima, ma dobbiamo tenerla fino alla fine. Giochiamo come squadra, quando tutti hanno la stessa grinta, voglia, tutti corrono per il gruppo".