Calcio

Anche la Bundesliga passa ai maxi recuperi: i match saranno più lunghi

12 Ago 2025 - 22:21

Dopo la Premier League anche la Bundesliga, dalla prossima stagione, adotterà il criterio dei recuperi 'effettivi', sposando una novità introdotta dai Mondiali del Qatar del 2022. In sostanza i minuti trascorsi per le varie interruzioni del gioco (dalle espulsioni ai rigori, passando per gli infortuni) verranno integralmente recuperate con l'extra time, andando ad allungare la durata delle partite. "Attualmente abbiamo poco meno di 60 minuti di gioco effettivo (con la palla in gioco), che probabilmente aumenteranno leggermente", ha dichiarato Knut Kircher, direttore generale dello sport e della comunicazione dell'organismo arbitrale tedesco secondo quanto riportato dalla Dpa. La nuova stagione della Bundesliga inizia il 22 agosto, ma le modifiche sono già entrate in vigore nella seconda e terza divisione maschile. Ci sono state delle reazioni negative contro alcune decisioni.

