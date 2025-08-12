Crystal Palace durissimo contro la Uefa: "Regole e sanzioni non uguali per tutti"

“Sembra che alcuni club, organizzazioni e individui godano di un privilegio e di un potere unici. Questa crescente e malsana influenza ha infranto le speranze e i sogni dei tifosi del Crystal Palace e non promette nulla di buono per le squadre ambiziose di tutta Europa che cercano di crescere, quando regole e sanzioni vengono applicate in modo così palesemente diseguale. Le strutture multi-club si nascondono dietro la farsa di un blind trust, mentre club come il nostro, che non hanno alcun legame con altre società, vengono impediti di partecipare alla stessa competizione”.