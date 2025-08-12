Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Al Ahly Tripoli vince a Meda il campionato libico

12 Ago 2025 - 22:33

L'Al Ahly Tripoli vince 2-0 la decisiva sfida contro l'Al Hilal Benghazi e al termine dei playoff disputati in Lombardia (tra Milano, Meda e Sesto San Giovanni) si laurea nuovo campione libico di calcio. La sfida, giocata a porte chiuse per motivi di ordine pubblico, si è disputata sotto il costante controllo delle forze dell'ordine, ma non si segnalano episodi di violenza all'interno o all'esterno dello stadio. Qualche sostenitore dell'Al Ahly Tripoli ha provato a scavalcare per assistere al match, ma è stato immediatamente fermato dagli steward presenti nell'impianto.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:47
Da Calha a Sommer

Da Calha a Sommer

00:38
DICH ALL BIANCO POST PARTITA 12/8 DICH

Bianco: "Serie B anche più difficile: dobbiamo essere pronti"

00:49
DICH CARLOS AUGUSTO POST PARTITA 12/8 DICH

Carlos Augusto: "Il mister vuole personalità e grinta sempre"

01:07
DICH PIO ESPOSITO POST PARTITA 12/8 DICH

Pio Esposito: "Vittoria sempre importante, mentalità su cui lavoriamo"

00:27
Il calendario di venerdì 15 agosto

Il calendario di venerdì 15 agosto

01:21
MCH PARTITELLA NAPOLI 12/8 MCH

Napoli, sotto con la partitella

01:32
Auguri super Mario

Auguri super Mario

01:23
Cristiano Ronaldo sposo

Cristiano Ronaldo sposo

01:20
Atalanta, niente panico

Atalanta, niente panico

01:36
Il ritorno di McTominay

Il ritorno di McTominay

01:36
Allegri parte piano

Allegri parte piano

01:48
Juve, i mister stranieri

Juve, i mister stranieri

01:32
Un nuovo Cambiaso

Un nuovo Cambiaso

00:34
Facce nuove da Milan - Parla Terracciano

Facce nuove da Milan - Parla Terracciano

01:58
Facce nuove da Milan

Facce nuove da Milan

01:47
Da Calha a Sommer

Da Calha a Sommer

I più visti di Calcio

MCH NAPOLI-SORRENTO 4-0 10/8 MCH

Napoli, doppietta di Lukaku nel 4-0 al Sorrento

Chelsea-Milan 4-1

Chelsea-Milan 4-1

MCH LEEDS-MILAN 9/8 MCH

Milan, solo un pari con il Leeds: finisce 1-1

Donnarumma scaricato

Donnarumma scaricato

MCH COLONIA-ATALANTA 4-0 MCH

Atalanta, che scoppola con il Colonia: highlights

DICH MASSIMO PAGANIN su borsino Serie A DICH

Paganin vota Napoli: "Ha aggiunto qualità e mentalità a una rosa già forte"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:20
Crystal Palace durissimo contro la Uefa: "Regole e sanzioni non uguali per tutti"
23:03
Inter, Pio Esposito: "Contento del gol, stiamo costruendo una mentalità vincente"
22:33
Al Ahly Tripoli vince a Meda il campionato libico
22:21
Anche la Bundesliga passa ai maxi recuperi: i match saranno più lunghi
21:32
Match col Barcellona a Miami: il Villareal lavora a sconti per abbonati