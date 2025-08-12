Al Ahly Tripoli vince a Meda il campionato libico

L'Al Ahly Tripoli vince 2-0 la decisiva sfida contro l'Al Hilal Benghazi e al termine dei playoff disputati in Lombardia (tra Milano, Meda e Sesto San Giovanni) si laurea nuovo campione libico di calcio. La sfida, giocata a porte chiuse per motivi di ordine pubblico, si è disputata sotto il costante controllo delle forze dell'ordine, ma non si segnalano episodi di violenza all'interno o all'esterno dello stadio. Qualche sostenitore dell'Al Ahly Tripoli ha provato a scavalcare per assistere al match, ma è stato immediatamente fermato dagli steward presenti nell'impianto.