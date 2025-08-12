Match col Barcellona a Miami: il Villareal lavora a sconti per abbonati

Il match di Liga del 20 dicembre con il Barcellona potrebbe disputarsi a Miami e il Villareal promette viaggi e biglietti gratuiti agli abbonati, anche se non è chiaro se a pagare sarà il club o la lega spagnola. Non solo: la società della comunità valenciana ha fatto sapere che coloro che non vorranno o non potranno andare avranno uno sconto del 20% sui loro abbonamenti. "Saremmo la prima squadra (spagnola) a giocare una partita di campionato all'estero", ha dichiarato il presidente del Villarreal, Fernando Roig, in conferenza stampa. "Ci aiuterebbe notevolmente a espandere il nostro marchio in un mercato chiave come gli Stati Uniti". Parole che seguono l'ok della federcalcio spagnola alla richiesta di disputare la partita in Florida. Un via libera a cui dovrà, però, seguire anche quello di Uefe e Fifa. L'operazione fa parte della partnership a lungo termine fra la lega spagnola e Revelant sports. Il gruppo di intrattanimento sportivo fa parte dell'ampio portafoglio di Stephen Ross che comprende l'Hard Rock Stadium (dove si disputerebbe il match), i Miami Dolphins, il Gran Premio di Formula 1 di Miami e il torneo di tennis Miami Open.