Napoli, Spalletti e il 'recupero-palla perfetto': "Grazie ragazzi, siete meravigliosi!"

Il suo Napoli è stato argomento di studio nella prima giornata del nuovo corso allenatori di Coverciano. Non potrebbe essere altrimenti di fronte a una squadra che in Italia sta dominando e facendo il vuoto dietro di sé e che in Europa incanta con il suo calcio-spettacolo. Dal canto suo il 'condottiero' azzurro Luciano Spalletti cerca sì di smorzare gli entusiasmi per non distrarre il suo gruppo da quello che è l'obiettivo finale, sponsorizzando un Napoli "con gli occhiali da fabbro", ma allo stesso tempo non può esimersi dall'elogiare la sua creatura. Ecco allora che su Instagram il tecnico toscano ha postato il video di un'azione in occasione della partita al Mapei Stadium contro il Sassuolo: un frammento di gara che rinchiude in sé il concetto di abnegazione. Tutti e dieci i giocatori ad andare a recuperare palla dopo un pallone perso da calcio d'angolo. "Una cosa mai vista in 25 anni di carriera", ha spiegato il tecnico azzurro nel dopo partita del match contro l'Empoli. "Tutto per lei. Grazie ragazzi, siete meravigliosi!", il commento di Spalletti al video.