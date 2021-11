Napoli: Demme positivo al Covid, è asintomatico e già in isolamento

Brutte notizie per il Napoli e per Spalletti: Demme è positivo al Covid. "Diego Demme, regolarmente vaccinato, è risultato positivo al COVID 19 all’ultimo controllo di routine effettuato questa mattina - si legge nel comunicato del club azzurro sui social - Il calciatore è asintomatico e in isolamento a casa. Il gruppo squadra seguirà le indicazioni previste dai protocolli sanitari". Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, il Napoli è atteso dal big match contro l'Inter a San Siro domenica 21 alle ore 18.