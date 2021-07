Napoli, Demme operato al ginocchio: Spalletti lo perderà per 2-3 mesi

Inizia in salita per Diego Demme la stagione 2021/22 con il Napoli, la prima con Luciano Spalletti in panchina. Dopo l'infortunio al legamento collaterale del ginocchio destro subito nell'amichevole contro la Pro Vercelli, il centrocampista tedesco è stato sottoposto a intervento chirurgico a Villa Stuart a Roma. Operazione perfettamente riuscita, per Demme i tempi di recupero vanno da otto a 12 settimane. Dopo dieci giorni di riposo il giocatore potrà iniziare la riabilitazione.