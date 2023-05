Napoli, De Laurentiis perde i pezzi: Giuntoli verso la Juve, Spalletti resta un rebus

QUI NAPOLI

Il ds vicino ai bianconeri, ancora da chiarire il futuro del tecnico

© Getty Images Il Napoli campione d'Italia rischia di perdere i pezzi. Dal direttore sportivo all'allenatore, il futuro è un rebus per Aurelio De Laurentiis. Cristiano Giuntoli starebbe per cedere alla corte della Juventus che ha scelto lui per il nuovo ciclo e il presidente partenopeo sembra essersi rassegnato all'idea di lasciarlo partire. Nei prossimi giorni si lavorerà per trovare la via d'uscita, anche se con AdL i colpi di scena sono all'ordine del giorno. Ds che in azzurro potrebbe essere sostituito da Accardi dell'Empoli.

Da chiarire anche il futuro di Luciano Spalletti che aspetta un confronto con la società. Il presidente ha ribadito a mezzo stampa di aver esercitato l'opzione per trattenerlo sulla panchina e l'allenatore ha risposto con una frecciatina. Il rapporto tra i due, nonostante lo scudetto, pare essere ai minimi termini. C'è aria di divorzio perché i due non si parlano da giorni, neanche le feste per il tricolore hanno stemperato la tensione. Tecnico toscano, corteggiato da club esteri, vorrebbe garanzie sul futuro e sul mercato per restare.