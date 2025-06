Napoli, De Laurentiis: "De Bruyne? Il primo di tanti acquisti, dobbiamo rinforzarci". Poi la bordata alla Juve

Come ogni anno il Napoli ha indetto una conferenza stampa per presentare i due ritiri estivi che il gruppo di Antonio Conte affronterà in preparazione della nuova stagione ed è stata l'occasione per il presidente Aurelio De Laurentiis di fare un riepilogo dell'annata trionfale appena conclusa con il quarto scudetto, il secondo della sua presidenza. "Le cose quest'anno sono andate benissimo e Antonio Conte è stato bravo a far fronte a tutti gli incidenti che possono capitare e che sono stati numerosi. Merito a lui per questo Scudetto, è stato un "campionato della Madonna, con tutto il rispetto" in cui tutte le squadre si sono attrezzate".