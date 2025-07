Napoli, Lukaku: "Conte è sempre più duro. A Lucca ho già dato consigli, mentre a De Bruyne..."

La società è scatenata sul mercato e tra i nuovi acquisti c'è anche Lorenzo Lucca, destinato a essere il suo vice: "Gli ho dato consigli specialmente sulla parte tattica. Cerco di aiutarlo soprattutto sui movimenti degli altri giocatori, perché noi abbiamo tante giocate codificate. È un bravo ragazzo, ha qualcosa che può sicuramente aiutare la squadra come ad esempio il modo in cui attacca la porta. Può far crescere la squadra e con lui abbiamo un’arma in più per difendere lo scudetto. In campo insieme? Abbiamo caratteristiche diverse, è un giocatore che può anche aiutarmi in campo se giocheremo insieme, ma questo dipende dal mister. Comunque avere un’arma in più a nostra disposizione è sicuramente un bene".