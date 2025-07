Il Napoli incontra i tifosi, Di Lorenzo: "Obiettivo difendere lo scudetto, voglio chiudere la carriera qua"

Oggi in allenamento ho visto delle facce stravolte soprattutto tra i nuovi. Come hanno preso questo inizio di preparazione?

Buongiorno - "Le facce stravolte le ho viste anch'io perché non sto ancora correndo come loro, per quello che riesco cerco di tenerli su e aiutarli. So che è molto dura, ci sono passato l'anno scorso. Parlando con loro, abbiamo visto che quel lavoro ha dato i suoi frutti. Siamo tutti super disponibili nel faticare, non vediamo l'ora di cominciare".