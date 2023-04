Napoli, De Laurentiis al tiktoker: "Dobbiamo seppellire l'ascia di guerra con i tifosi"

NAPOLI

Il presidente sulla gara con il Milan: "Siamo talmente forti che abbiamo preso solo un gol, non è che ne abbiamo presi tre"

© Getty Images Su Tik Tok è diventato virale il video di una telefonata tra Aurelio De Laurentiis e il tiktoker napoletano Ernesto Colella, noto sui social per vendere sciarpe e bandiere del Napoli. All'invito del tifoso a seppellire l'ascia di guerra con gli ultras, il presidente ha auspicato questo epilogo: "Sì, è quello che dobbiamo fare. Oggi sarò al Ministero degli Interni e vediamo se riusciamo a trovare una soluzione". A inizio conversazione si parla di Milan-Napoli: "Siamo talmente forti che abbiamo preso un solo gol, mica tre. Adesso calma, sangue freddo e serve che i tifosi capiscano che devono venire allo stadio a fare il tifo".

De Laurentiis ha parlato anche dell'arbitraggio del romeno Kovacs che tanto ha fatto infuriare l'intero ambiente Napoli, dai giocatori ai giornalisti al seguito: "L’arbitraggio? Questo è il calcio. Questa è la Uefa. Perché è così, noi siamo contro la Uefa e contro la Fifa".

Mentre in campo urge ritrovare Osimhen in vista del ritorno, fuori dal rettangolo verde la priorità è risanare una volta per tutte la frattura con i tifosi. Tutto l'ambiente deve essere unito per provare la rimonta in Champions League. A questo proposito anche Spalletti ha preso posizione, minacciandone di andarsene a fine stagione. "Un tutti contro tutti che non riuscirò mai a capire e mi porterò dietro sempre, perché è inspiegabile. Non si vince (lo scudetto, ndr) da 33 anni eppure quel che ho visto nel nostro stadio non lo comprendo. I miei giocatori sono sensibili e non sono stati aiutati da questo".

Vedi anche napoli Napoli, Spalletti sul ritorno col Milan: "Osimhen ci sarà al 100%"