Napoli, Conte tra filotto e pressione scudetto: "Godiamoci questa guerra di nervi con l'Inter"

Il percorso, sin qui, dice che l'Inter è avanti di tre lunghezze ma che la corsa è apertissima: "La guerra di pressione che c'è con l'Inter, siamo la diretta antagonista per dare fastidio e provare a fare qualcosa di straordinario, deve essere una bella pressione. Significa che stiamo facendo molto bene, siamo in una situazione dove c'è richiesto di andare oltre le nostre possibilità per tenere il passo di una squadra che dimostra anche in Europa che è attrezzata per vincere tutto. Però è una bella pressione, un bell'entusiasmo che c'è tra i tifosi, il sogno di competere per lo Scudetto crea entusiasmo, dà spinta alla squadra, come accadrà domani allo stadio. Ce la siamo guadagnata questa pressione, questa guerra di nervi e dobbiamo anche gustarcela, stiamo lottando per qualcosa di importante. Sugli infortuni, se ricordate, dissi che eravamo stati bravi e fortunati a non avere infortuni, ma si sa benissimo che in un campionato poi capiteranno pure le squalifiche. Quando arriva l'emergenza l'affronti petto in fuori senza alibi. Con i nostri pregi e difetti continueremo ad affrontarla, non ci sono annate perfette e perciò devi essere bravo per queste situazioni".