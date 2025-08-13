Figlio non invitato all'addio al calcio, Hummels si scusa

Domenica scorsa Mats Hummels ha detto addio al calcio davanti al muro giallo dei tifosi del Borussia Dortmund nell'amichevole contro la Juventus. Una occasione perfetta per salutare i tifosi del club della sua carriera. Tra gli 80mila del Westfalenstadion però non c'era il suo più grande tifoso: il figlio Ludwig. Il mancato invito al bimbo e all'ex moglie ha fatto discutere moltissimo in Germania, tanto che, secondo quanto riporta il quotidiano Bild, l'ex Roma si sarebbe scusato con il figlio.