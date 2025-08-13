Coppa Italia: Milan-Bari in campo con lutto al braccio

La partita Milan-Bari valida per i 32esimi di Coppa Italia, in programma nello stadio Meazza di Milano domenica prossima, 17 agosto, registrerà due eventi di cordoglio e vicinanza per il calciatore biancorosso Matthias Verreth, colpito di recente dalla perdita del figlio Elliot che aveva solo un anno. Prima del calcio d'inizio, previsto per le 21.15, ci sarà un minuto di raccoglimento in memoria del bimbo venuto a mancare, ed entrambe le squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio, "in segno di vicinanza al nostro Matthias e alla sua famiglia", è scritto nella nota del club del presidente, Luigi De Laurentiis.