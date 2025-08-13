Il ct Gattuso fa visita all'Udinese, stasera allo stadio per la Supercoppa

In mattinata al centro sportivo Dino Bruseschi, alle 21 allo stadio Friuli. È Udine la nuova tappa delle visite del Ct della Nazionale Gennaro Gattuso nelle sedi dei club di Serie A. Dopo Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna, Lazio e Sassuolo è stato il turno del club friulano, con il Ct - accompagnato dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci - che è stato accolto dal responsabile dell'area tecnica Gokhan Inler e dal responsabile dello scouting Andrea Carnevale e ha incontrato il tecnico Kosta Runjaic e i calciatori.