Calcio

Udinese, la cessione non arriva: "Con fondi Usa situazione ferma"

13 Ago 2025 - 15:33

"La situazione è ferma: ci sono stati degli interessamenti da parte di diversi fondi, ma al momento non c'è nulla di definitivo e non ci sono trattative in corso". Lo ha dichiarato il presidente esecutivo dell'Udinese, Franco Soldati, in merito alla possibile cessione della società a un fondo statunitense. "L'interesse rimane - ha aggiunto - perché l'Udinese è una società ambita: è multietnica e internazionale anche per quanto riguarda i giocatori, dispone di uno stadio che ha ospitato la Supercoppa e di strutture all'avanguardia".

16:06
Figlio non invitato all'addio al calcio, Hummels si scusa
15:33
Udinese, la cessione non arriva: "Con fondi Usa situazione ferma"
15:09
Il ct Gattuso fa visita all'Udinese, stasera allo stadio per la Supercoppa
15:06
Tegola per il Wolfsburg: nuovo infortunio per Kevin Paredes
14:47
Coppa Italia: Milan-Bari in campo con lutto al braccio