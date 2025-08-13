Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Tegola per il Wolfsburg: nuovo infortunio per Kevin Paredes

13 Ago 2025 - 15:06

Prosegue il calvario di Kevin Paredes, ala statunitense del Wolfsburg alle prese con un nuovo infortunio dopo aver saltato quasi tutte le partite dell'ultima stagione di Bundesliga. Il club ha fatto sapere che Paredes è stato operato con successo al piede e "per il momento" non sarà disponibile. Ventidue anni, Paredes, nato in Virginia, era considerato un astro nascente sia per il Wolfsburg che per la nazionale americana ma gli infortuni ne hanno frenato l'ascesa. Paredes ha giocato solo due volte in Bundesliga la scorsa stagione, a causa di un infortunio al piede che lo ha tenuto fuori per mesi. Il Wolfsburg non ha specificato se l'ultima operazione sia correlata allo stesso problema.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:22
Milan-Bari: domenica 17 agosto alle 21.15

Milan-Bari: domenica 17 agosto alle 21.15

01:01
MCH TIFOSI PSG IN GIRO PER UJDINE MCH

Udine, cresce l'attesa per la Supercoppa: i tifosi Psg ci credono

01:24
MCH ATLETICO NACIONAL-SAN PAOLO 0-0 MCH

Atletico Nacional-San Paolo 0-0: i colombiani falliscono due rigori in Libertadores

01:57
DICH CONTE 1 DICH

Conte: "Milinkovic-Savic non è un secondo, il posto se lo giocherà con Meret"

01:27
DICH CONTE 3 DICH

Conte: "Ndoye era il primo della lista, ma le condizioni non erano da Napoli"

00:48
DICH CONTE 2 DICH

Conte: "Non è detto che giocheremo sempre con lo stesso sistema di gioco"

01:45
Stasera la Supercoppa

Stasera la Supercoppa

01:35
4 azzurri emigranti

4 azzurri emigranti

01:33
Dzeko ancora senza gol

Dzeko ancora senza gol

01:44
Napoli ripensa a Elmas

Napoli ripensa a Elmas

01:32
Dybala pronto a tornare

Dybala pronto a tornare

01:57
Estupinan e Terracciano

Estupinan e Terracciano

03:18
Oggi Juve-Juve Next Gen

Oggi Juve-Juve Next Gen

01:56
Il caso Donnarumma

Il caso Donnarumma

05:58
DICH ENZO RAIOLA donnarumma DICH

Raiola, agente di Donnarumma, in esclusiva: "Ecco dove giocherà Gigio"

00:22
Milan-Bari: domenica 17 agosto alle 21.15

Milan-Bari: domenica 17 agosto alle 21.15

I più visti di Calcio

MCH NAPOLI-SORRENTO 4-0 10/8 MCH

Napoli, doppietta di Lukaku nel 4-0 al Sorrento

Donnarumma scaricato

Donnarumma scaricato

Chelsea-Milan 4-1

Chelsea-Milan 4-1

MCH MONZA-INTER 1'

Monza-Inter: i nerazzurri passano ai rigori, gli highlights

DICH MASSIMO PAGANIN su borsino Serie A DICH

Paganin vota Napoli: "Ha aggiunto qualità e mentalità a una rosa già forte"

MCH LEEDS-MILAN 9/8 MCH

Milan, solo un pari con il Leeds: finisce 1-1

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:06
Figlio non invitato all'addio al calcio, Hummels si scusa
15:33
Udinese, la cessione non arriva: "Con fondi Usa situazione ferma"
15:09
Il ct Gattuso fa visita all'Udinese, stasera allo stadio per la Supercoppa
15:06
Tegola per il Wolfsburg: nuovo infortunio per Kevin Paredes
14:47
Coppa Italia: Milan-Bari in campo con lutto al braccio