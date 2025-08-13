Tegola per il Wolfsburg: nuovo infortunio per Kevin Paredes

Prosegue il calvario di Kevin Paredes, ala statunitense del Wolfsburg alle prese con un nuovo infortunio dopo aver saltato quasi tutte le partite dell'ultima stagione di Bundesliga. Il club ha fatto sapere che Paredes è stato operato con successo al piede e "per il momento" non sarà disponibile. Ventidue anni, Paredes, nato in Virginia, era considerato un astro nascente sia per il Wolfsburg che per la nazionale americana ma gli infortuni ne hanno frenato l'ascesa. Paredes ha giocato solo due volte in Bundesliga la scorsa stagione, a causa di un infortunio al piede che lo ha tenuto fuori per mesi. Il Wolfsburg non ha specificato se l'ultima operazione sia correlata allo stesso problema.