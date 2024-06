Napoli, Conte non perde tempo: le tre priorità tra conferme e nuovi arrivi

NAPOLI

Il nuovo tecnico degli azzurri ha le idee chiare: trattenere due senatori e portare a casa dei suoi pupilli

L'annuncio è arrivato, e adesso è ora di fare sul serio. Antonio Conte non scherza e, seppur senza fretta, vuole riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano. Nella prossima stagione l'obiettivo numero uno sarà tornare in Champions e porre le basi per un ciclo vincente: serviranno dei colpi sul mercato e le strategie col ds Manna sono già state discusse. L'addio di Victor Osimhen porterà in dote diversi milioni, ma sarà importante anche blindare (e rilanciare) alcuni calciatori presenti in rosa. Parliamo di Di Lorenzo, adesso impegnato in Nazionale, e dello stesso Kvaratskhelia, che il Psg sta facendo vacillare.

Trattenere i due senatori, colonne del Napoli scudettato, è una assoluta priorità (dovrebbe muoversi lo stesso Conte in persona per sbloccare le due situazioni), ma c'è necessità di portare un nuovo bomber a Castelvolturno oltre a un centrale di difesa. Lukaku, il prescelto, si è auto-candidato nuovamente, ma il Chelsea per ora non spiana la strada agli azzurri. Senza il pagamento della clausola d'uscita pari a 44 milioni di euro, i Blues non hanno intenzione di dare il via all'addio. Da capire adesso se il club campano deciderà di attendere o di guardare altrove: l'alternativa pronta conduce direttamente a Dovbyk, punta esplosa col Girona.

Il vero obiettivo per il reparto arretrato è invece Alessandro Buongiorno, in procinto di salutare il Torino. La valutazione di Cairo è altissima (50 milioni di euro), e al momento De Laurentiis non si è spinto oltre quota 40. Se ne riparlerà tra le parti più avanti. Intanto c'è un nome nuovo per il centrocampo secondo Il Mattino: Fabio Miretti. Il giovane juventino è seguito anche dal Genoa.

