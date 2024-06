Lukaku: "Futuro? So cosa succederà... Conte il miglior tecnico che ho avuto"

MERCATO

L'attaccante belga e strizza l'occhio al Napoli: "Ho il controllo della mia situazione. Arabia? Il livello è sempre più in crescita"

© Getty Images Lukaku non resterà alla Roma e neppure al Chelsea, proprietario del suo cartellino. Questo è certo, così come è certo che il club inglese non intende concedere un nuovo prestito. Con quale maglia giocherà l'attaccante belga - al quinto cambio nelle ultime cinque stagioni - è tuttavia ancora incerto. O meglio, lui stesso dice di avere le idee chiare e nel corso di un'intervista al quotidiano belga Het Laatse Nieuws ha lanciato alcuni indizi importanti, ma di trattative vere e proprie in corsa al momento non ce ne sono. Però le sue parole risuonano come una forte auto-candidatura verso il Napoli: "Cosa succederà? Nella mia testa l'ho già capito. So cosa succederà" ha dichiarato Big Rom. "A molte persone piace parlare, forse perché non ho un agente ufficiale. Ma deciderò io. Ho il controllo della mia situazione. Farò una scelta e una volta che la spiegherò, tutti saranno d'accordo con me. Ogni volta che ho deciso di rimanere o andarmene da qualche parte, si è rivelata la scelta giusta a causa di alcuni fattori". Detto questo, l'assist finale: "Quali fattori? Il mio rapporto con l'allenatore, ad esempio. È come una relazione con una donna. Se non funziona più, perché stare insieme? Chi è stato il migliore che ho avuto finora? Antonio Conte"

Piedi di piombo e grande cautela: le passate estati insegnano che Lukaku regala sempre grandi sorprese. Non ultima la scorsa, quando tra Inter, Juve e Arabia ci fu una triangolazione diabolica che poi alla fine fece convergere il tutto su Roma: "L'offerta dall'Arabia? È stato davvero intenso in quel momento. Per due settimane. Per due giorni di fila ho pensato: "Sì, ci vado", "No, non ci vado". Tutti sono andati in Arabia Saudita solo dopo i giorni in cui io avrei potuto firmare. Diciamo che ho avuto paura. Ora l'Arabia Saudita non mi fermerebbe. Il livello non potrà che aumentare. E arriverà a un livello molto più alto di quanto molti pensano".