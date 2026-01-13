Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
napoli

Napoli, Antonio Conte squalificato due turni dopo l'espulsione contro l'Inter: quali gare salterà

Antonio Conte, allenatore del Napoli, non sarà in panchina nelle prossime due partite per la squalifica dopo l'espulsione contro l'Inter

13 Gen 2026 - 15:12

Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della Serie A ad Antonio Conte, tecnico del Napoli espulso nel finale della partita contro l'Inter, domenica sera. Non sarà in panchina quindi contro Parma (domani) e Sassuolo (sabato), ci sarà ovviamente contro il Copenaghen (martedì) in Champions League mentre in campionato il rientro è previsto contro la Juventus il 25 gennaio. Conte ha anche ricevuto 15.000 euro di multa.

Conte squalificato: le motivazioni

 Il Giudice Sportivo ha motivato così la squalifica: "Per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".

Perché Conte era stato espulso

 Conte era stato espulso da Daniele Doveri in occasione dell'assegnazione del calcio di rigore per step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan. L'allenatore salentino aveva protestato per la decisione, arrivata in seguito a revisione VAR, fino ad arrivare faccia a faccia col quarto uomo Colombo a cui aveva gridato: "Vergognatevi".

Inter-Napoli, espulso Antonio Conte per proteste

1 di 6
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

inter-napoli
squalifica
conte
due giornate
motivazioni

Ultimi video

01:46
Genoa-Cagliari ai raggi X

Genoa-Cagliari ai raggi X

00:22
MCH ARBELOA REAL MADRID MCH

Real Madrid, il primo allenamento guidato da Arbeloa

00:58
Inzaghi batte CR7

Inzaghi batte CR7

01:29
Real Madrid nel caos

Real Madrid nel caos

01:37
La Coppa Italia riparte

La Coppa Italia riparte

01:54
Torna la Coppa Italia

Torna la Coppa Italia

01:31
Conte, Allegri e non solo

Conte, Allegri e non solo

00:31
MCH HERDMAN NUOVO CT INDONESIA OCN THOHIR 13/1 MCH

Dal Canada a Jakarta, il nuovo c.t. dell'Indonesia lo presentaThohir

00:33
DICH CUESTA PER SITO 13/1 DICH

Parma, Cuesta non teme il Napoli

01:39
La Juventus è rinata

La Juventus è rinata

01:02
Caos step on foot

Caos step on foot

01:41
Il "paradosso Milan"

Il "paradosso Milan"

01:41
Napoli, i pro e i contro

Napoli, i pro e i contro

01:55
Inter, i pro e i contro

Inter, i pro e i contro

01:44
Inter e Napoli in campo

Inter e Napoli in campo

01:46
Genoa-Cagliari ai raggi X

Genoa-Cagliari ai raggi X

I più visti di Napoli

Conte non parla, Stellini: "Rigore? Non lo commentiamo. Che carattere!"

Doveri promosso per Inter-Napoli. Gli arbitri chiedono la mano pesante contro Conte

Ecco perché McTominay oggi è il miglior giocatore della Serie A

Cosa ha detto Inter-Napoli: i guai nei big match e un McTominay da scudetto

Non c'è pace per Meret: altro infortunio in allenamento

Pavlovic e i suoi eredi: nuovo "caso dischetto" in Inter-Napoli? VIDEO

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:34
Atalanta, domani Kossounou a Zingonia: verso la convocazione col Pisa
14:14
Euro 2032, Abodi: "Commissario stadi? C'è l'intesa, decreto in prossimo Cdm"
14:07
La Chapecoense dedica le nuove maglie al Torino: "Per sempre amici"
13:34
Juventus, Yildiz: "Grande gara, continuiamo a spingere"
12:13
Recuperi 16esima giornata, gli arbitri: c'è Guida per il Milan. Maresca per Lecce-Inter