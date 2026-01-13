Napoli, Antonio Conte squalificato due turni dopo l'espulsione contro l'Inter: quali gare salterà

Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della Serie A ad Antonio Conte, tecnico del Napoli espulso nel finale della partita contro l'Inter, domenica sera. Non sarà in panchina quindi contro Parma (domani) e Sassuolo (sabato), ci sarà ovviamente contro il Copenaghen (martedì) in Champions League mentre in campionato il rientro è previsto contro la Juventus il 25 gennaio. Conte ha anche ricevuto 15.000 euro di multa.