Le pagelle Napoli-Milan: Politano la risolve in pochi minuti, De Winter e Fofana sbagliano sul gol, Rabiot l'ultimo ad arrendersi
I voti della gara del Maradona: prestazione gigantesca di Olivera e Anguissa. Modric fa una maradonata poi sparisce un po'di Enzo Palladini
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NAPOLI
Milinkovic-Savic 6 - Fa correre un brivido lungo la schiena della sua gente con un'uscita a vuoto nel primo tempo, poi riprende la sua posizione dominante all'interno della sua area.
Juan Jesus 6,5 - Spesso chiamato all'uno contro uno da Nkunku, lo aspetta con la consapevolezza delle due doti difensive.
Dal 40' st Beukema sv.
Buongiorno 6 - Prende un'ammonizione dopo meno di un quarto d'ora per un fallo su Modric e deve quindi raddoppiare la sua attenzione negli interventi difensivi.
Olivera 7 - Interpreta molto bene il ruolo di difensore centrale di sinistra nella linea a tre, come del resto fa da tempo nella Nazionale uruguayana. Ottima intesa con Spinazzola. Da lui arriva il cross per l'1-0 di Politano.
Gutierrez 6 - Non si nota nemmeno molto che è un mancino impiegato a destra, perché si muove nella maniera giusta e con molta carica.
Anguissa 7 - Corre, sempre e comunque. Si trova dappertutto, in fase di possesso e di non possesso. Sempre una presenza fondamentale.
Lobotka 6,5 - Quando giocano i Fab 4, lo slovacco (capitano) lavora qualche pallone in meno, ma sempre con la qualità che gli si conosce.
Spinazzola 6,5 - La fascia sinistra è il suo regno quasi incontrastato, con Salemaekers che non sempre riesce a stargli dietro. A metà del primo tempo si crea un'occasione che spreca con un tiro alto.
Dal 29' st Politano 7 - Una manciata di minuti, ma come si dice, fatti bene. Oltre a qualcuna delle sue giocate sulla fascia, è autroe del gol che sblocca il risultato.
De Bruyne 5,5 - Mezzala con licenza di creare, ma anche con poca ispirazione da gettare nella contesa, evento insolito per il belga. Si perde un po' nel traffico del centrocampo.
Dal 40' st Elmas sv.
McTominay 6 - Un po' decentrato nelle sue iniziative, ma anche ben ingabbiato da una squadra avversaria che ormai lo conosce bene. Negli ultimi venti minuti va a fare il falso centravanti.
Giovane 6 - Serata ad altissimo coefficiente di difficoltà. Esordio da titolare contro il Milan, da centravanti di una squadra di Conte. Tocca pochi palloni e 'nel primo tempo si mangia anche una buona occasione. Però all'inizio del secondo tempo va vicino a un gol strepitoso con un'azione personale e da lì cambia totalmente ritmo.
Dal 25' st Alisson Santos 6,5 - Il suo ingresso arricchisce di brio una manovra che risulta altrimenti parecchio prevedibile. da una sua iniziativa nasce l'1-0 di Politano.
Allenatore Conte 6,5 - Gestire l'emergenza è diventata la sua specialità, anche questa volta l'ha fatto al meglio.
MILAN
Maignan 6 - Un tempo tranquillo, un inizio di secondo tempo con brivido quando deve distendersi sul tiro da lontano di Giovane.
Tomori 6 - Le chiusure più perentorie ed esaltanti, nella zona difensiva rossonera, sono sempre le sue. Sicurezza assoluta.
De Winter 5 - Prestazione buone fino a dieci minuti dalla fine, poi va con insufficiente determinazione sul cross di Olivera da cui nasce il gol di Politano.
Pavlovic 6,5 - Ruba l'occhio più di tutti nella difesa rossonera, con quello stile non pulitissimo ma che dà l'idea di potenza senza fine. Verso la fine del primo tempo, un recupero su Gìovane che vale quasi quanto un gol.
Saelemaekers 5 - Deve stringere i denti, perché dalla sua parte il Napoli fa sul serio. Se non c'è l'incursione di Spinazzola, arriva quella di Olivera. Normale che dopo un'ora sia da sostituire e che esca arrabbiato con sé stesso.
Dal 17' st Athekame -5,5 Un difensore vero in più per provare ad arginare la spinta del Napoli sulla sua fascia sinistra, ma alla fine il Napoli la sblocca passando fa lì.
Fofana 5,5 - Per oltre un'ora le sue chiusure e i suoi strappi sono tra le cose migliori della partita, poi ha responsabilità sull'azione che porta l'1-0 di Politano.
Dal 37' st Leao sv.
Modric 6 - Nello stadio intitolato a Diego Maradona, decide di regalare una "maradonata", una splendida lezione di tecnica e dribbling dopo una dozzina di minuti, che costringe Buongiorno al fallo da ammonizione. Poi tanto lavoro poco appariscente.
Rabiot 6,5 - Solita presenza costante in tutte le zone del campo, senza paura di prendersi responsabilità e senza cali di ritmo. Gran duello con Anguissa.
Bartesaghi 6 - Meno intraprendente rispetto a quanto siamo abituati, ma ci sono ampie giustificazioni a partire dall'importanza della sfida.
Nkunku 6 - Ha il compito di tenere in ansia il Napoli partendo da sinistra. Svolge con puntiglio e anche con un certo entusiasmo il compito assegnatogli da Allegri, anche se non è molto preciso nel tiro.
Dal 29' st Pulisic 5,5 - Non riesce a cambiare il ritmo offensivo della squadra.
Fullkrug 5,5 - Di lavoro ne svolge tanto, ma quasi tutto a beneficio della fase difensiva, Però, rileggendo la formazione iniziale, Allegri l'ha schierato proprio per questo. In area avversaria non lascia segni.
Dal 17' st Gimenez 6 - Meno fisicato rispetto a Fullkrug, meno utile in fase di non possesso, però si rende pericoloso in area avversaria.
Allenatore Allegri 6 - L'aveva impostata forse nella maniera giusta, poi Politano gli ha sconvolto i piani.