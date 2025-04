Napoli, Conte: "Grande prestazione anche nel secondo tempo. Campionato ancora aperto grazie a noi"

Il Napoli non molla un millimetro. La banda di Antonio Conte fa il suo dovere e liquida l'Empoli per 3-0, chiudendo la pratica nei primi 15 minuti del secondo tempo con la doppietta di McTominay e il gol di Lukaku. Così la vetta della classifica occupata dall'Inter torna a sole 3 lunghezze di distanza. Così ai microfoni si presenta un Antonio Conte sorridente, tanto che prima dell'analisi della partita c'è anche l'occasione per un simpatico siparietto sullo scontro Lukaku-Esposito che si sono ritrovati da avversari dopo aver legato all'Inter: "È curioso: Seba l'avevamo fatto esordire noi all'Inter e Lukaku gli aveva lasciato un rigore nella partita in casa con il Genoa. È un talento che va monitorato perché sta continuando a migliorare".