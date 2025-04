Serie A, Napoli-Empoli 3-0: Conte resta in scia dell'Inter con McTominay e Lukaku

Il Napoli ha vinto un match di Serie A con almeno tre gol di scarto contro l’Empoli per la terza volta nella sua storia, la prima dal 5-1 del 2 novembre 2018 (sempre in casa, con Carlo Ancelotti in panchina).

Il Napoli torna a vincere un match interno di Serie A segnando almeno tre gol e senza subirne nessuno per la prima volta dal 3-0 al Bologna del 25 agosto scorso.

Il Napoli è rimasto imbattuto per otto gare interne consecutive di Serie A in una singola stagione (6V, 2N) per la prima volta dal periodo tra agosto 2022 e febbraio 2023 (10 in quel caso – 9V, 1N – con Luciano Spalletti in panchina).

L’Empoli ha raggiunto 17 gare di fila senza vittorie in Serie A (5N, 12P), ovvero la sua striscia più lunga senza successi nel massimo campionato.

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime quattro gare di Serie A, lo stesso numero di clean sheet ottenuti dai partenopei nelle precedenti 10 gare disputate in campionato nel 2025.

Dopo aver mancato la via del gol nel match di andata, l’Empoli è rimasto restare a secco di reti in entrambe le sfide stagionali in Serie A contro il Napoli per la terza volta nella sua storia, dopo il 1986/87 e il 2022/23.

L’Empoli ha subito gol in ciascuna delle ultime 14 trasferte disputate in questa Serie A e solo nel 2005/06 ha fatto peggio in una singola edizione del torneo (almeno una rete concessa per 15 trasferte tra agosto 2005 e marzo 2006).

Dopo aver segnato sempre un gol nelle prime cinque partite di Serie A nel 2025, l'Empoli è rimasto a secco in sette delle ultime nove gare del torneo: da inizio febbraio, solamente Leicester e Montpellier (otto entrambe) hanno totalizzato più match senza gol nei maggiori cinque campionati europei (a quota sette anche il Reims).

Scott McTominay ha segnato otto gol in questa Serie A, superando il suo precedente record di marcature in un singolo torneo nei maggiori cinque tornei europei (sette nel 2023/24 col Manchester United in Premier League). Lo scozzese, inoltre, non segnava da fuori area in campionato dal 30 dicembre 2021 (contro il Burnley in quel caso).

Scott McTominay è il centrocampista che in questa Serie A ha sbloccato più volte il risultato: cinque reti per lo scozzese sul risultato di 0-0; in generale, solamente Moise Kean e Mateo Retegui (sette ciascuno), Artem Dovbyk e Lorenzo Lucca (sei entrambi) hanno fatto meglio nel torneo in corso.

Quarta doppietta nei maggiori cinque tornei europei per Scott McTominay, la prima in questa Serie A: il centrocampista scozzese non segnava più di una rete in un singolo match di campionato dal 6 dicembre 2023 (con il Manchester United, contro il Chelsea in Premier League).

Romelu Lukaku, autore di 12 marcature e 10 assist in questo campionato, ha preso parte ad almeno 20 gol in una stagione tra Serie A e Premier League per la prima volta dal 2020/21 (24 reti e 11 passaggi vincenti in quel caso con l’Inter). L’attaccante belga, inoltre, ha conquistato la sua 100ª vittoria in Serie A.

Nessun giocatore è riuscito più volte di Romelu Lukaku a servire più di un assist in una singola partita partita nei big-5 campionati europei 24-25: tre volte, al pari di Omar Marmoush, Mohamed Salah e Son Heung-Min.

Romelu Lukaku è solo uno dei due giocatori dei maggiori cinque campionati europei in corso, insieme a Mohamed Salah (27G+18A), ad aver raggiunto la doppia cifra sia di gol che di assist: 12 reti e 10 passaggi vincenti per l’attaccante del Napoli in questa Serie A.