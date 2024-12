Serie A, Napoli-Venezia 1-0: Lukaku sbaglia un rigore, Raspadori regala la vittoria

LE STATISTICHE

Con questo successo contro il Venezia il Napoli ha raggiunto quota 13 successi dopo le prime 18 giornate di campionato; solo in tre occasioni i partenopei ne hanno registrati di più a questo particolare punto nella competizione (15 nel 2022/23, anno della conquista dello scudetto, e 14 nel 1987/88 e nel 2017/18) – 13 anche nel 2018/19.

Con questa vittoria contro il Venezia, Antonio Conte ha raggiunto quota 500 punti da allenatore in Serie A.

Il Napoli ha vinto sette delle nove sfide disputate in casa in questa Serie A (2P); con questa vittoria casalinga contro il Venezia i partenopei hanno già superato il numero di vittorie interne registrate in tutta la scorsa stagione (sei).

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 15 gare di campionato contro avversarie neopromosse (9V, 5N): 0-2 contro il Monza il 14 maggio 2023, con i partenopei che erano già matematicamente campioni d’Italia.

Giacomo Raspadori ha segnato la sua prima rete in questa Serie A alla nona presenza nel torneo in corso; l’attaccante del Napoli non trovava la via della rete nella competizione dal 7 aprile scorso contro il Monza.

Giacomo Raspadori ha preso parte ad almeno un gol in ognuna delle sfide disputate contro il Venezia in Serie A: due reti e un assist per il classe 2000 nei tre precedenti contro i lagunari nella competizione.

Romelu Lukaku ha sbagliato due degli ultimi tre rigori calciati nei maggiori cinque tornei europei, tanti errori dal dischetto quanti nei precedenti 21 calciati in queste competizioni.

Quello parato a Romelu Lukaku è stato il primo rigore neutralizzato da Filip Stankovic in Serie A; l’estremo difensore del Venezia (febbraio 2002) è uno dei tre portieri più giovani ad aver parato almeno un rigore in questa stagione nei top cinque campionati europei, dopo Noah Atubolu del Friburgo (maggio 2002) e Guillaume Restes del Tolosa (2005).

Il Venezia è la squadra attualmente in Serie A che ha la serie in corso più lunga di trasferte consecutive senza successi nella competizione: 17 (4N, 13P); l’ultimo successo esterno dei veneti nel massimo campionato risale al 12 febbraio 2022, 2-1 contro il Torino.

Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime nove gare di Serie A contro il Venezia (6V, 3N), tenendo la porta inviolata in tutte le sei più recenti.

In particolare, il Napoli è rimasto imbattuto in tutti i precedenti in casa contro il Venezia in Serie A, grazie a cinque vittorie e tre pareggi; i partenopei hanno anche mantenuto la porta inviolata nei quattro incontri più recenti contro i veneti.

Questa contro il Venezia è la 100a vittoria per Matteo Politano con la maglia del Napoli in Serie A.