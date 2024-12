Napoli, Conte: "Con qualche gol in più eviteremmo gli infarti, non firmo per obiettivi minimi"

Antonio Conte ha commentato così la sudatissima vittoria del suo Napoli sul Venezia: "Raspadori? Ce la stiamo inventando come scelta - le sue parole a Dazn -. Ci sto lavorando come interno di centrocampo: aggiungere qualità all'interno delle partite, come quella di oggi, può essere una strategia sicuramente funzionante. Sono personalmente contento per Jack, lo merita vista l'energia e la serietà che mette in ogni allenamento: è un ragazzo coinvolto nel progetto. Per vincere le partite dobbiamo trovare dei gol e i suoi diventano fondamentali. Dispiace essere arrivati a dieci minuti dalla fine con il punteggio bloccato, sembrava una partita stregata, tra rigori sbagliati e pali, una beffa non mi avrebbe meravigliato più di tanto. Il Venezia è una buona squadra che ci ha anche sorpreso con le scelte dal primo minuto: è stato bravo pure Meret in occasione del tiro di Yeboah. Dobbiamo essere bravi a fare qualche gol in più, ci eviteremmo attacchi cardiaci in panchina (ride, ndr)".