Napoli, Calzona: "La squadra si è ritrovata, ma ci è mancata un po' di lucidità"

Le parole del tecnico azzurro: "Ottima gara, abbiamo concesso poco all'Inter. Sosta senza di me? Ho fiducia nello staff"

Il Napoli ha smaltito la delusione di Champions pareggiando 1-1 sul campo dell'Inter capolista: "Non solo orgoglio, abbiamo messo anche qualità - ha commentato Calzona a fine partita -. Abbiamo concesso davvero poco all'Inter e sono contento perché la squadra ha fatto un'ottima gara". Gli azzurri hanno anche sfiorato il colpaccio: "Ci abbiamo provato fino all'ultimo perché loro ti mettono alle corde in tanti modi, forse ci è mancata un po' di lucidità. La squadra però si è ritrovata".

"Cambiare tre allenatori con la squadra sempre in difficoltà non ha aiutato i nuovi acquisti - ha continuato Calzona a DAZN -, ma sono ragazzi che stanno crescendo e da quando ci sono io vedo una crescita giornaliera e penso che torneranno utili da qui a fine campionato". Il Napoli è distante sei punti dal quarto posto del Bologna: "Abbiamo fatto solo sette allenamenti di squadra visto che abbiamo giocato moltissimo. Avremmo bisogno di allenarci di più per limare il gap che ancora c'è, ma non c'è tempo. Durante la sosta proveremo a mettere qualcosa di più".

Calzona però sarà impegnato con la nazionale slovacca e non sarà a Castel Volturno: "A Napoli rimane uno staff in cui ho piena fiducia, i miei collaboratori tecnici sono molto bravi. Rimangono talmente pochi giocatori che gli allenamenti saranno prettamente fisici per cercare di mantenere la forma. Non sono preoccupato da questo aspetto, poi ho le immagini del drone per seguire l'allenamento".

Sull'episodio tra Juan Jesus e Acerbi il tecnico del Napoli non ha voluto commentare: "Non ho avuto modo di parlare col ragazzo".