Napoli, Calzona alza bandiera bianca: "Ci squagliamo, siamo troppo fragili. Così non va bene"

Il tecnico azzurro: "Stagione nata male, purtroppo non possiamo fare niente. Per la Champions possibilità minime"

© Getty Images Nella partita da non sbagliare, quella in casa contro l'Atalanta, per sperare ancora in un piazzamento in Champions il Napoli è crollato e davanti al proprio pubblico ha subito uno 0-3 dal forte sapore di resa. "Ci sono stati i meriti di una squadra, ma tanto demerito nostro perché spesso durante la partita ci squagliamo - ha commentato Calzona a fine partita -, senza palla siamo fragili. Riusciamo a creare abbastanza in attacco, però dobbiamo trovare solidità difensiva perché così non va bene".

Per quanto riguarda le ambizioni europee il tecnico Calzona non usa giri di parole: "Le possibilità di Champions si sono assottigliate nettamente. Dobbiamo migliorare e lavorare perché così si fa veramente fatica. Le chances sono minime, inutile pensare ad altro".

La crescita delle ultime settimane del Napoli ha subito un netto stop e il ritorno dopo la pausa per le nazionali è stato traumatico: "Il problema non è di linea difensiva, ma di squadra. Se una pressione viene fatta tardi o singolarmente, se le linee stanno lontane poi diventa difficile. L'input lo dà chi inizia la pressione e oggi non l'abbiamo fatto, ci serve continuità perché si può difendere con fantasia e serve organizzazione".

Il Napoli ha 30 punti in meno rispetto alla passata stagione: "Le vicissitudini di quest'anno le sappiamo tutti. Tre allenatori, calciatori che sono andati via importanti e i nuovi acquisti che hanno avuto poco spazio per incidere, peraltro arrivando da altri campionati. Sono annate che nascono in un certo modo e purtroppo non possiamo fare niente".

Il ds del Napoli, Mauro Meluso ha commentato lo 0-3 contro l'Atalanta a DAZN: "Ci dispiace per i tifosi, restano otto partite da onorare e da affrontare settimanalmente. Pensavamo che quest'annata potesse prendere una piega diversa, abbiamo sbagliato qualcosa ma non è il momento di parlarne. Non abbiamo dato continuità alle ultime gare e oggi non siamo stati brillanti. Ora la priorità è tornare ad avere un morale alto e cattiveria agonistica, dopo un buon filotto di risultati il primo tempo ci ha lasciato perplessi".