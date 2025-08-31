Logo SportMediaset
Calcio

Napoli, esordio in A per Ambrosino: "È sogno più grande"

31 Ago 2025 - 13:33

Esordio in serie A con la maglia del suo Napoli per Giuseppe Ambrosino, ieri per la prima volta in campo al San Paolo dal 75' del match contro il Cagliari al posto di Lucca. Nato a Procida, classe 2003, Amrbrosino è cresciuto nelle giovanili del club partenopeo e ha giocato in B a Como, Catanzaro e Frosinone. "Un sogno diventato realtà - il suo post su Instagram - 13 anni fa ho indossato per la prima volta la mia maglia del cuore. Anni in cui ho giocato, sudato e sognato per questo momento. Tutto ciò che ho fatto non è mai stato per me un sacrificio ma solo un privilegio per avere l'onore di lottare per i colori della mia terra. Oggi quel bambino ha realizzato il suo sogno più grande. Farò di tutto affinché sia solo l'inizio", promette.

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:39
Inter: Marotta a Monza per l'esordio casalingo dell'Under 23
15:28
Napoli, Buongiorno: "Contento per il ritorno in campo, Lukaku sempre con noi"
14:19
Infantino: "Procedure immigrazione agevolate durante i Mondiali"
13:33
Napoli, esordio in A per Ambrosino: "È sogno più grande"
Retegui all'Al Qadsiah
12:00
Arabia Saudita: per Retegui doppietta all'esordio