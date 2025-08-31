Napoli, Buongiorno: "Contento per il ritorno in campo, Lukaku sempre con noi"

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida con il Cagliari, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha espresso così la sua felicità per il ritorno in campo: "Sono felicissimo per il rientro e per il successo della squadra. Abbiamo lottato fino all’ultimo minuto senza mollare, ora ci aspettano due settimane utili per recuperare energie, lavorare e migliorarci ulteriormente". Su Lukaku: "Romelu è costantemente con noi, ci sentiamo spesso e prima delle partite ci manda messaggi di incoraggiamento. Questa vittoria è anche per lui". E sul gol: "La prima cosa che ho fatto è stata uscire dal fuorigioco. Da difensore so che in quelle situazioni si cerca di coprire la porta, così ho giocato forte all’indietro tra le gambe dell’avversario. Per fortuna Frank era ben posizionato e ha segnato".