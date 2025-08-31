Robben dal calcio al padel: esordio nel Cupra Fip Tour

Sulle tribune, centinaia di spettatori attirate dalla presenza di una leggenda del calcio olandese, che ha scoperto il padel in Germania ("E giocavo tre volte alla settimana") in passato si era anche esibito con Robin van Persie, Juan Lebron e Ale Galan e che si è fatto costruire un campo da padel nel giardino di casa, tanta è la passione per la pala. "Non penso di potermi prendere così seriamente - ha raccontato - Sono partito con poche aspettative, pur avendo cercato di lottare in campo e di fare più punti possibili". E chissà che il FIP Bronze di Westerbork non sia stato l'inizio di una nuova carriera.