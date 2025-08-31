Logo SportMediaset
Calcio

Robben dal calcio al padel: esordio nel Cupra Fip Tour

31 Ago 2025 - 16:24

 Arjen Robben, campione con un passato con le maglie tra le altre di Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco, non aveva mai nascosto la sua passione per il padel: "Zlatan Ibrahimovic lo ha reso uno sport importante in Svezia, penso di poter fare lo stesso in Olanda". Arjen, però, rispetto a Ibra è andato oltre, disputando il suo primo torneo del Cupra Fip Tour e ottenendo anche la sua prima vittoria, nel tabellone di qualificazione al FIP Bronze di Westerbork.

Le stesse magie mostrate per una carriera con il pallone incollato al piede sinistro, Robben ha provato a metterle in campo anche con la pala: in coppia con il compagno Werner Lootsma, ha rimontato, annullato sei match point e battuto 4-6 6-3 7-6 Ralph Boekema e Mark Weldmate (anche quest'ultimo ex calciatore), qualificandosi al main draw, dove però i due sono stati superati 6-1 6-0 da Sten Richters e Thijs Roper, comunque sorpresi dal suo livello. "È il miglior ex calciatore professionista che sappia giocare a padel", il commento di Richters e Roper, rispettivamente numero 155 e numero 144 del ranking FIP.

Sulle tribune, centinaia di spettatori attirate dalla presenza di una leggenda del calcio olandese, che ha scoperto il padel in Germania ("E giocavo tre volte alla settimana") in passato si era anche esibito con Robin van Persie, Juan Lebron e Ale Galan e che si è fatto costruire un campo da padel nel giardino di casa, tanta è la passione per la pala. "Non penso di potermi prendere così seriamente - ha raccontato - Sono partito con poche aspettative, pur avendo cercato di lottare in campo e di fare più punti possibili". E chissà che il FIP Bronze di Westerbork non sia stato l'inizio di una nuova carriera.

