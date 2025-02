Napoli, Buongiorno sposta la pressione: "L'Inter è la squadra da battere per lo scudetto"

"Ci deve essere sempre la massima concentrazione e la massima disponibilità da parte di tutti i giocatori verso la fase difensiva - ha proseguito parlando della difesa del Napoli -. Non mi piace parlare di difensori, ma di fase, perché tutti devono contribuire a difendere la porta. Parte tutto da questo". "Spinazzola ed Olivera sono due giocatori molto importanti, siamo contentissimi che siano tornati disponibili ad allenarsi. Sicuramente daranno il loro contributo per la squadra - ha aggiunto -. Si riparte dal gruppo dopo Como, dobbiamo azzerare quella partita". "Stiamo lavorando per l’Inter: il segreto è rimanere uniti, coesi e lavorare tanto come stiamo facendo per arrivare a sabato il più preparati possibile", ha concluso Buongiorno.