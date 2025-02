L'emergenza aguzza l'ingegno di Conte: un Napoli tatticamente inedito per l'Inter

Conte è arrivato e ha cambiato le logiche a cui ci aveva abituati: difesa a tre, movimenti codificati e punte vicine per scambiare in velocità e far entrare in corsa le mezze ali. O meglio, c'è stato anche questo ma con variazioni di sistema (il 4-3-3), di sviluppo (i terzini che diventano centrocampisti in zona avanzata) e di modalità di pressing. Con l'Inter all'andata, per esempio, si è visto un aggressivo uomo su uomo.