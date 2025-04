Doppio infortunio per il Napoli durante la gara casalinga contro il Torino. Al 13' della ripresa Anguissa è stato costretto ad abbandonare il campo per un colpo all'anca dopo uno scontro di gioco. Poi è stata la volta di Buongiorno, al rientro dopo il problema all'adduttore che lo aveva costretto a saltare le gare contro Empoli e Monza. Per il difensore problema muscolare. Al loro posto sono entrati rispettivamente Billing e Marin.