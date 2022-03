Napoli, Anguissa indica la via: "Lo scudetto? Pensiamo a una gara per volta"

Con l'obiettivo scudetto nel mirino, Frank Anguissa traccia la strada del Napoli nelle ultime nove giornate di campionato che partono sabato al Maradona contro l'Udinese. "La sconfitta col Milan è stata pesante e abbiamo reagito a Verona in maniera decisiva -ha spiegato il centrocampista azzurro -. Siccome mancano solo nove partite dobbiamo dare il massimo per le prossime gare". "Per noi è importante vincere, ma vogliamo pensare a una gara alla volta e non pensiamo al traguardo finale dello scudetto", ha aggiunto.

Getty Images